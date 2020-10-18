

«Европейская Грузия» проведет автомобильную акцию - «Посигналь Бидзине»

18.10.2020 15:10





По словам главы избирательного штаба «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, в среду, 21 октября, партия в масштабе всей страны проведет массовую автомобильную акцию в направлении бизнес-центра Бидзины Иванишвили.



По словам Капанадзе, они просигнализируют Бидзине Иванишвили, что «его время истекло».



Серги Капанадзе призывает граждан выразить свою негативную позицию в отношении правительства сигналами на запланированной в среду акции.



«Все прекрасно понимают, что страна находится в тяжелейшем кризисе, с одной стороны, в экономическом кризисе, потому что с каждым днем все больше граждан становятся беднее из-за безответственного отношения и политики правительства, которое сопровождается тяжелейшим кризисом здравоохранения. В последние дни мы видим, как драматически растет число инфицированных коронавирусом.



На этом фоне, как видно, единственная цель Иванишвили и его безответственного правительства – добраться до выборов таким образом, чтобы не было предвыборной активности и оппозиционные партии не активничали. Они надеются, что благодаря этому смогут сохранить власть. «Европейская Грузия» планировала провести вчера многотысячную акцию, но из-за резкого увеличения числа инфицированных мы ее отменили, проявили ответственность в отношении здоровья наших сограждан.



Очень важно, чтобы в оставшиеся две недели политическая активность не прекращалась, важно не давать эту фору Иванишвили для увеличения шансов остаться у власти. В среду мы планируем масштабную автомобильную акцию под названием «Посигналь Бидзине», которая пройдет во всех городах, в том числе в Тбилиси. Это безопасная альтернатива собранию, выход того же количества людей, но на машинах и сигнал Иванишвили, что его время истекло. Акции будут во всех городах Грузии, в том числе и в Тбилиси. Колонны автомобилей въедут в Тбилиси и зафиксируют протест здесь, непосредственно у бизнес-центра Иванишвили», - сказал Капанадзе.



Информацию распространяет пресс-служба «Европейской Грузии».



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