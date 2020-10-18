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С завтрашнего дня в Аджарии возобновит работу общественный транспорт
18.10.2020 16:13
С завтрашнего дня, 19 сентября, в Аджарии возобновится движение общественного транспорта.
По информации правительства Аджарии, согласно решению Координационного совета на первом этапе будет восстановлено движение только муниципального транспорта, междугородний транспорт на данном этапе восстановлен не будет.
«Сохраняются точечные ограничения и отмена регуляций будет осуществляться поэтапно. О решении по междугороднему транспорту и поэтапном снятии других ограничений общественности будет сообщено дополнительно», - говорится в информации.
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