

Помещенные в клиники пациенты с коронавирусом и находящиеся в изоляции лица смогут проголосовать на выборах

19.10.2020 14:25





Избиратели, находящиеся в стационарных лечебных учреждениях и в изоляции (карантин, самоизоляция), смогут проголосовать на выборах в парламент Грузии 31 октября 2020 года. Члены специально созданной комиссии принесут им переносные ящики для голосования. Об этом сообщила на брифинге спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Анна Микеладзе.



Как отметила Микеладзе, ЦИК для обеспечения этих услуг в пределах действия окружных избирательных комиссий в муниципалитетах создаст не менее одного избирательного участка и скомплектует специальные группы.



«Специальные участки и их члены не будут соприкасаться с обычными избирательными участками и соответствующим процессом, что обеспечит больше безопасности.



Примечательно, что подсчет голосов будет осуществляться не в карантинных пространствах и медучреждениях, а отдельно, в специально созданных избирательных участках, что будет способствовать большей прозрачности процесса.



Разумеется, согласно законодательству, с соблюдением соответствующих правил, представители медиа и избирательных субъектов смогут следовать за переносным ящиком, наблюдать за ходом голосования и процессом подсчета голосов.



Следует отметить, что избирательная администрация для обеспечения установленных процедур своевременно проинформирует как находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции избирателей, так и участвующие в выборах стороны, что будет способствовать реализации конституционного права всех участников процесса», - заявила Микеладзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





