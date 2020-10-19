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Вашадзе: Гахария исчерпал себя


19.10.2020   18:30


По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» («Стратегии Строитель») Георгия Вашадзе, премьер-министр Грузии Георгий Гахария исчерпал себя, поскольку в стране полное бездействие, экономика полностью обвалилась и в Грузии не существует кризис-менеджмента.

Вашадзе считает, что Георгий Гахария ничего нового населению Грузии не может предложить и перешел на режим самооправдания.

«Гахария исчерпал себя, точка. Полный провал, никакого кризис-менеджмента, полное бездействие, сбежавшие цифры, обвалившаяся экономика. Сегодняшний брифинг Гахария еще раз подтверждает, что он перешел на режим самооправдания, ничего нового не может предложить обществу, пребывает в полной растерянности, и оставлять этих людей у власти больше нельзя», - заявил Георгий Вашадзе.

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