|
|
|
Вашадзе: Гахария исчерпал себя
19.10.2020 18:30
По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» («Стратегии Строитель») Георгия Вашадзе, премьер-министр Грузии Георгий Гахария исчерпал себя, поскольку в стране полное бездействие, экономика полностью обвалилась и в Грузии не существует кризис-менеджмента.
Вашадзе считает, что Георгий Гахария ничего нового населению Грузии не может предложить и перешел на режим самооправдания.
«Гахария исчерпал себя, точка. Полный провал, никакого кризис-менеджмента, полное бездействие, сбежавшие цифры, обвалившаяся экономика. Сегодняшний брифинг Гахария еще раз подтверждает, что он перешел на режим самооправдания, ничего нового не может предложить обществу, пребывает в полной растерянности, и оставлять этих людей у власти больше нельзя», - заявил Георгий Вашадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна