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Гамкрелидзе: Грузия находится в середине среди стран Европы по показателю инфицирования
19.10.2020 18:32
Несмотря на интенсивный прирост количества инфицированных, в Грузии общее число заразившихся не такое больше, как в целом ряде стран Европы, - заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции, проведенной в администрации правительства.
По оценке Гамкрелидзе, несмотря на то, что эпидситуация в стране серьезно осложняется, «пока все управляемо».
«В пересчете на миллион населения мы пока что на нижней позиции. По инцидентности последних двух недель, т.е. на 100 тысяч населения,
мы находимся в середине среди стран Европы. Согласно данным тестирования, на миллион у нас 213 тысяч PCR-тестов», - заявил Амиран Гамкрелидзе.
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