

Гамкрелидзе: Грузия находится в середине среди стран Европы по показателю инфицирования

19.10.2020 18:32





Несмотря на интенсивный прирост количества инфицированных, в Грузии общее число заразившихся не такое больше, как в целом ряде стран Европы, - заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции, проведенной в администрации правительства.



По оценке Гамкрелидзе, несмотря на то, что эпидситуация в стране серьезно осложняется, «пока все управляемо».



«В пересчете на миллион населения мы пока что на нижней позиции. По инцидентности последних двух недель, т.е. на 100 тысяч населения,



мы находимся в середине среди стран Европы. Согласно данным тестирования, на миллион у нас 213 тысяч PCR-тестов», - заявил Амиран Гамкрелидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





