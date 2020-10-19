

Пик пандемии ковида в Грузии ожидают во второй половине ноября

19.10.2020 22:47





В Грузии первая волна эпидемии коронавируса наступила лишь сейчас, считает замглавы Национального центра по контролю заболеваний (NCDC) Паата Имнадзе.



По его заверению, когда весной во всем мире бушевала первая волна ковида, Грузии удалось ее избежать. За эти несколько месяцев, по мнению Имнадзе, страна успела накопить опыта и многому научиться.



«Первой волны в нашей стране даже не было. Потому, что другие страны сделали с опозданием и не позволило им избежать первой волны, нами [грузией] было сделано вовремя. На самом деле, первая волна у нас сейчас. Вот у всех же сейчас вторая? А у нас первая!», — заявил он в эфире телеканала «Пирвели».



Имнадзе также рассказал о том, что по оценке экспертов в Грузии пиковое количество заболевших будет во второй половине ноября.



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