

«Европейская Грузия» провела автомарш «Посигналь Бидзине»

21.10.2020 10:49





На территории, прилегающей к тбилисскому муниципальному собранию (сакребуло), «Европейская Грузия» утроила автомарш «Посигналь Бидзине». На следующем этапе участники автомарша переместятся к бизнес-центру председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



Автомарш под названием «Посигналь Тбилиси» пройдет сегодня в масштабе Грузии на разных территориях.



Итоговая акция состоится в 20:00 в столице у бизнес-центра Бидзины Иванишвили.



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