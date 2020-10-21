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«Европейская Грузия» провела автомарш «Посигналь Бидзине»
21.10.2020 10:49
На территории, прилегающей к тбилисскому муниципальному собранию (сакребуло), «Европейская Грузия» утроила автомарш «Посигналь Бидзине». На следующем этапе участники автомарша переместятся к бизнес-центру председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.
Автомарш под названием «Посигналь Тбилиси» пройдет сегодня в масштабе Грузии на разных территориях.
Итоговая акция состоится в 20:00 в столице у бизнес-центра Бидзины Иванишвили.
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