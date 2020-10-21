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По решению Межведомственного совета с сегодняшнего дня меняются правила обязательного карантина
21.10.2020 10:58
Правила обязательного карантина для граждан Грузии меняются с 21 октября, — такое решение принял Межведомственный координационный совет на вчерашнем заседании, которое прошло в администрации правительства под руководством премьер-министра Георгия Гахария.
По данным в пресс-службы администрации правительства, по возвращении на родину, в случае предъявления отрицательного ответа ПЦР-теста, граждане Грузии вместо обязательного карантина будут подлежать самоизоляции; А если у них не будет ответа теста, их снова смогут поместить в карантин.
Межведомственный координационный совет еще раз призывает граждан соблюдать установленные правила, использовать маску, соблюдать социальную дистанцию и максимально воздерживаться от участия в ненужных мероприятиях.
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