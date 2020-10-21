

Минздрав: К процессу лечения ковидпациентов подключатся еще несколько клиник

21.10.2020 12:20





По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, сегодня к процессу лечения.



Как заявила Екатерина Тикарадзе после заседания Координационного совета, на данном этапе в больнице находится 2992 пациента, которые проходят лечение, и сегодня большая часть готовится к выписке, 340 человек находятся в триаже.



«По состоянию на сегодня у нас мобилизовано 4392 койки. Какие важные меры были приняты нами, так это то, что в ближайшие дни подключатся четыре клиники в Тбилиси, три дополнительных клиники будут задействованы в Шида Картли, три дополнительных клиники в регионе Имерети, в частности, две дополнительные клиники в Кутаиси. Исходя из этого у мы не считаем, что есть нехватка постельного фонда. Вы знаете, что мы также используем гостиничные помещения. Исходя из того, что в этом отношении распространяется разнородная информация, и пациенты также видят некоторый риск при переходе в гостиничное пространство, я хотела бы отметить, что в гостиничном пространстве мобилизованы бригады врачей и медсестер, которые продолжат мониторинг и лечение также, как это происходит в клиниках. Сюда будут помещены пациенты, для которых, как мы знаем, риск минимален. В настоящее время здесь проходят лечение 1500 пациентов, и у государства есть возможность еще больше увеличить пастельный фонд в этом направлении. 6544 человека проходят лечение на дому. Мы добавили еще 24 клиники к существующим 17 клиникам, которые участвовали в мониторинге пациентов по всему Тбилиси. Сегодня все эти клиники по всему Тбилиси участвуют в управлении пациентами», — заявила Тикарадзе.





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