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По делу о делимитации грузино-азербайджанской границы опрашивают замглавы МИД Грузии
21.10.2020 15:32
В Генпрокуратуре Грузии в эти минуты проходит опрос заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия.
По существующей информации, Дарсилю опрашивают по поводу Давид-Гареджи.
Напомним, что Генеральная прокуратура Грузии в сотрудничестве со Службой государственной безопасности задержала начальника службы пограничных отношений Департамента по соседним странам МИД Грузии Ивери Мелашвили и главного инспектора Департамента по охране сухопутной границы пограничной полиции МВД Грузии Наталью Ильичеву. По информации прокуратуры, экспертизой установлено, что обвиняемые в процессе делимитации границы руководствовались пограничными линиями карт, изданных в 1970-80 годах, что существенно противоречит историческим границам Грузии, в том числе в отношении монастырского комплекса Давид-Гареджи.
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