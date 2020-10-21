

По делу о делимитации грузино-азербайджанской границы опрашивают замглавы МИД Грузии

21.10.2020 15:32





В Генпрокуратуре Грузии в эти минуты проходит опрос заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия.



По существующей информации, Дарсилю опрашивают по поводу Давид-Гареджи.



Напомним, что Генеральная прокуратура Грузии в сотрудничестве со Службой государственной безопасности задержала начальника службы пограничных отношений Департамента по соседним странам МИД Грузии Ивери Мелашвили и главного инспектора Департамента по охране сухопутной границы пограничной полиции МВД Грузии Наталью Ильичеву. По информации прокуратуры, экспертизой установлено, что обвиняемые в процессе делимитации границы руководствовались пограничными линиями карт, изданных в 1970-80 годах, что существенно противоречит историческим границам Грузии, в том числе в отношении монастырского комплекса Давид-Гареджи.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





