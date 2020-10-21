

Из-за вождения микроавтобуса без защитной маски 24 водителям запретили работать два дня

21.10.2020 15:38





24 водителя были лишены права работать на 2 дня из-за управления микроавтобусом без защитной маски. Об этом говорил мэр столицы Каха Каладзе.



«Они были лишены права на работу, потому что люди знают, какая на них ответственность. Ежедневно перевозить множество людей и находится без маски, которая является основным способом защиты», - заявил Каха Каладзе.



Мэр также говорил и о других случаях нарушений в микроавтобусах и автобусах. По его заявлению, в микроавтобусах выявили 224 гражданина, пытавшихся проехать без защитной маски, а в автобусах – 2088 пассажира, на что последовало соответствующее реагирование.



Также Каладзе заявил, что в связи с защитными масками 1500 пассажиров получили предупреждения и 116 раз автобус не мог сдвинуться с места из-за того, что граждане не хотели надевать маски. По мнению Каладзе, возможно, некоторые целенаправленно не следуют правилам.



Каладзе отметил, что важно учитывать советы эпидемиологов и правильно надевать защитные маски, то есть должны быть прикрыты и нос, и рот.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





