

Гамкрелидзе: Паника - злейший враг во время пандемии

21.10.2020 18:09





По заявлению руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, при появлении характерных для коронавируса симптомов, следует обратиться к врачу по телефону 112.



По его словам, людям не стоит паниковать, потому что, как отметил Гамкрелидзе, паника — злейший враг во время пандемии.



«Сегодня основной упор делается на амбулаторное лечение людей. Все мы должны знать, что когда у нас жар, одышка, кашель, в то же время одним из основных признаков «ковида», таким как потеря обоняния, вкуса, может сопровождаться диареей, особенно у детей, необходимо обратиться к врачу по телефону 112.



Большинству требуется лечение на дому, также большинству не нужно принимать лекарства дома, если у них нет другого заболевания, из-за которого они постоянно принимают медикаменты. В основном, пациенты лечащиеся от коронавируса на дому нуждаются в жаропонижающем при температуре выше 38, или 38 с половиной. Обычно через 10-12 дней все это проходит и человек выздоравливает. Поэтому прошу вас не паниковать, паника — злейший враг в этот период», — сказал Амиран Гамкрелидзе.





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