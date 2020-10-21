

ЕС намерен исключить Грузию, Канаду и Тунис из списка открытых стран

21.10.2020 20:22





Власти Евросоюза намерены исключить Канаду, Грузию и Тунис из списка иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы. При этом в список планируется внести Сингапур. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.



По информации издания, послы 27 стран ЕС приняли решение об исключении этих трех государств из списка в связи с ростом числа заражений коронавирусом нового типа. По мнению дипломатов, ситуация в Сингапуре, напротив, улучшилась. Официальная публикация списка ожидается в конце недели. Таким образом, в перечень войдут девять стран: Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Уругвай, Южная Корея и Япония.



Ранее Совет ЕС разъяснил, что критерии для определения третьих стран, в отношении которых должны быть отменены нынешние ограничения на поездки, включают оценку эпидемиологической ситуации, эффективность мер по борьбе с распространением коронавируса, а также учитываются экономические и социальные соображения в целом.



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