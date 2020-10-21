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Туркменистан вывезет своих граждан из Грузии через территорию Азербайджана


21.10.2020   20:41


Туркменистан продолжает поэтапный вывоз своих граждан не успевших приехать на родину из-за принятых в мире ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Так, 50 граждан Туркменистана, застрявшие из-за пандемии в Грузии, в октябре-ноябре 2020 года, вернутся на родину транзитом через территорию Азербайджанской Республики.

Эта группа граждан на автобусах проедет транзитом через территорию Азербайджана и прибудет в Туркменистан на паромном судне, регулярно курсирующем по Каспию по маршруту Туркменбаши – Алят – Туркменбаши.

По прибытии в Туркменистан они будут помещены на 14 дней в специализированный карантинный центр по борьбе с острыми инфекционными заболеваниями при госпитале города Туркменбаши.

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