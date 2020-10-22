

25 октября – точка невозврата Беларуси

22.10.2020 13:52





Акции продолжающейся в Беларуси с 9 августа видимо подходит к точке невозврата. Главным оппонентом Лукашенко - Тихановской – 25 октября объявлен днем ультиматума.



Лукашенко был дан срок - «25 октября уйти в отставку с поста президента Беларуси, прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех политзаключённых!», в противном случае оппозиция готова на следующий же день организовать всеобщую забастовку по всей республике Беларусь.



В ответ Лукашенко созвал на совещание всю ветвь правительство республики начиная с администрации и кабинета министров, заканчивая губернаторами и главами местного самоуправления, в полть до начальников районных глав силовых и правоохранительных органов. После совещания Лукашенко заверил население, большинство которых его не признает, что он «в воскресенье окончательно наведет порядок в стране».



Для оппозиции, и не только ей, стало ясно, что «батька» решил основательно заняться выкручиванием рук. Оппозиция, по имеющимися данным, ожидает со стороны силовиков более жесткие действия, в плоть до применения огнестрельного оружия уже с боевыми, летальными патронами.



В виду таких стечении обстоятельств, Тихановская опубликовала послание сотрудникам правоохранительных органов (полный текст в конце материала), в котором она просит силовиков не выполнять незаконные приказы Лукашенко и гарантирует что «ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления, поголовной люстрации не будет», что их служба родине нужна всем гражданам, а не только Лукашенко.



Ранее в Народном ультиматуме Тихановская потребовала от Лукашенко. Если эти требования не будут выполнены, то, как пишет Тихановская, 26 октября "начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".



Напомним, что с 9 августа, после очередных президентских выборов президента республики Беларусь, по всей стране, в особенности в Минске, не стихают акции протеста. Протестующие оспаривают решения ЦИК республики признав его победителем в выборах. Представители оппохиуии утверждают, что итоги были сфальсифицированные и у народа отняли свой выбор, на что Лукашенко в происходящих событиях прямо обвинил Запад во грубом вмешательстве во внутренние дела суверенной республики Беларусь и попросил помощи у России. В свою очередь страны ЕС не признали легитимность победы Лукашенко, а Тихановская – в качестве лидера оппозиции – встречалась с рядом европейских лидеров, призывая поддержать участников акций протеста.



Так или иначе 25 октября для республики Беларусь становится точкой невозврата. С одной стороны, либо народ победит и страна встряхнет с себя оставшиеся залежи совка и встанет на путь развития, или же сдавшись, окончательно откажется от независимости, ставь для начало прицепом, а далее и одним составляющем идущим под откос паровозом, именующим себя Россия.



Полный текст обращения Тихановской к сотрудникам силовых структур, опубликованное 20 октября 2020 года.



«25 октября мы объявили Народный Ультиматум. И я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств.



Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно.



Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно.



Вы привыкли проявлять солидарность с коллегами. Но вы не несете коллективную ответственность за преступления, которые совершали они, а не вы. Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму.



Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней».



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