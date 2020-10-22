

Дашгын Гюльмамедов: «Гоги Мешвелиани и Гиорги Кучулориа является агентом российских спецслужб

22.10.2020 15:04





По указанию депутата Парламента Грузии Гоги Мешвелиани, представитель Центра Гражданских Технологий Грузии Гиорги Кучулориа обвинил кандидата в Парламент Грузии от Объединенной оппозиции Каху Окриашвили, что он якобы помогал Министерству Обороны Армении. На самом деле Гиорги Кучулариа и сам Гоги Мешвелиани являются агентами Российских спецслужб. Эту информацию я получил от достоверных источников», - об этом заявил Председатель Национального Совета Тюрков Карапапаков Украины (НСТКУ) Дашгын Гюльмамедов.



Он сказал, что какие-то придуманные якобы связи Кахи Окриашвили с Арменией невозможны, тем более с Министерством Обороны этой страны. По его словам, эту ложь придумал Гоги Мешвелиани.



Каха Окриашвили является мажоритарным кандидатом от избирательного округа Болниси-Дманиси-Тетрицкаро и Цалка Объединенной оппозиции, лидер которого является Михеил Саакашвили. По мнению Гюльмамедова, Гоги Мешвелиани уже боится рейтинга Кахи Окриашвили и знает, что проиграет выборы, так как азербайджанцы Болниси ненавидят Гоги Мешвелиани потому, что он создал в Болниси бандформирование и зондеркоманды, чтобы пугать местных жителей, особенно азербайджанцев.



«Скажу прямо, Гоги Мешвелиани был завербован Центральной службой разведки СССР 1991 году. Тогда Евгению Примакову, директору Центральной службы разведки СССР, нужен был свой агент в окружении Тенгиза Китовани. Начальник Национальной Гвардии Тенгиз Китовани тоже был агентом Примакова, чтобы в нужный момент воздействовать на Президента Звиада Гамсахурдия. Тогда молодой Гоги Мешвелиани попал в руки Российской внешней разведки. Департамент Контрразведки Грузии должен проверить Гиорги Кучулориа. Он точно связан с спецслужбами России. Это простой факт, а то, что он писал в интернете – явная заказная статья от Гоги Мешвелиани. Нет фактов и нет подтверждения этому. Относительно заявления Гиорги Кучулориа о том, что Каха Окриашвили армянин по происхождению – это ложь.



Это все – попытки обливать грязью Каху Окриашвили, но это – не получается.



Мы, азербайджанцы и тюрки карапапаки, уважаем Каху Окриашвили. Просто мне, с другой стороны, как-то не по себе, что один грузин обливает грязью другого грузина за какие-то 2000 лари.



Грузины – это достойная нация и не стоит обливать грязью одного выдающегося ее представителя, которого уважают и азербайджанцы.



Имейте честь, имейте уважение к своей нации!», - сказал Гюльмамедов.



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