

Сын лидера партии «Гирчи» заразился коронавирусом

22.10.2020 15:13





У младшего сына лидера партии «Новый политический центр — Гирчи» подтвердился коронавирус — Зураба Джапаридзе решил, что ограничит свою публичную активность.



Партия «Гирчи» участвует в парламентских выборах, а ее основатель Зураб Джапаридзе выдвинут мажоритарным кандидатом в округе Дидубе-Чугурети от более 30 оппозиционных партий.



«Коста, младшему сыну, пришел положительный ответ на ковид-тест. Три дня у него была высокая температура (других симптомов не было), и его перевели в больницу. Сейчас ему гораздо лучше. Остальные члены семьи также чувствуем себя хорошо… К сожалению, моя публичная активность должна быть ограничена. Кампанию я буду продолжать только в онлайн режиме. 31-го мы должны победить!», — написал Джапаридзе на своей странице в фейсбуке.



Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 595. Скончались за сутки еще шесть человек. За все время эпидемии в стране выявлено 22 803 случая заражения.



Парламентские выборы должны пройти в стране 31 октября.



Ультралиберальная партия «Гирчи» призывает избирателей к активности на выборах. Для этого партия прибегла к оригинальной идее — объявила о розыгрыше автомобиля марки Tesla между теми, кто проголосует на парламентских выборах 31 октября за любую партию.



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