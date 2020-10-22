

Гахария: Если 90% наших граждан будут носить маски, распространение инфекции сократится на 70%

22.10.2020 16:20





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, в случае, если 90% граждан Грузии будут носить маски, распространение инфекции сократится на 70%. В то же время в начале заседания правительства премьер-министр заявил, что если со стороны населения не будут соблюдаться правила, вирус быстро распространится и еще больше нанесет ущерб как экономике страны, так и ее гражданам.



«В Грузии значительный рост инфицирования, и все должны хорошо понимать, что этап адаптации и управления, на котором мы находимся сегодня, требует большей ответственности от каждого из нас. Хорошо известно, насколько эффективно элементарное ношение масок. Сегодня у нас вновь был разговор с эпидемиологами, и в случае, если 90% наших граждан будут носить маски, распространение инфекции сократится на 70%. Об этом неоднократно говорилось, и мы еще раз повторим, что никто не изобрел против глобальной пандемии более эффективного инструмента, чем маска, социальная дистанция и соблюдение правил гигиены. Поэтому мы все должны заботиться друг о друге и соблюдать эти правила. В противном случае рост распространения инфекции будет быстрым и нанесет больший ущерб как нашей экономике, так и нашим гражданам. Поэтому мы должны лучше заботиться друг о друге, проявлять больше ответственности и, в первую очередь, должны заботиться о пожилых людях, потому что они в первую очередь в группе риска», - сказал Гахария.



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