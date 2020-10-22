

Глава МВД:- Лично для меня и для нашего правительства не существует суммы, которая важнее человеческой жизни

22.10.2020 18:42





Лично для меня и для нашего правительства не существует суммы, которая важнее человеческой жизни, будь это 10 миллионов или 100 миллионов, это не имеет особого значения, - так ответил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури на вопрос журналистов, какую сумму унес напавший на «Банк Грузии» в Зугдиди.



Как отметил Гомелаури, исходя из расследования, он не может говорить о деталях дела.



«Про деньги хочу сказать, что для нас, лично для меня и нашего правительства не существует суммы, которая важнее человеческой жизни, будь это 10 миллионов, 100 миллионов, это не имеет особого значения. Если так хотите, считайте это подтверждением. Какая разница, сколько он забрал? Сумма уже много раз была названа, и скрывать нечего. Была речь о полумиллионе долларов, и мы над этим работали. Исходя из следствия, я не могу говорить, когда мы задержим этого человека, я об этом открыто скажу», - завил Гомелаури.



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