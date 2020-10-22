

Угулава: Говорить об успехе спецоперации в Зугдиди - бессовестно

22.10.2020 22:01





В деле борьбы с терроризмом международное сообщество согласилось с тем, что если террорист получает то, что он хочет, то это поощрение подобных действий и зажигание «зеленого света», - об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава в программе «Ньюсрум» на «Палитраньюс».



По оценке Угулава, разговоры об успехе спецоперации в Зугдиди - это бессовестность и показатель полной неадекватности власти.



«Само собой, то, что все заложники на свободе, это уже хорошо, но мы видим со стороны правительства хвастовство, намечивание долгосрочных планов, будто празднуют победу... Когда мы говорим о спецоперации, она успешна тогда, когда заложники спасаются невредимыми, а преступник арестован», - сказал Гиги Угулава.



Угулава отметил, что несет опасность, когда террорист получает то, что требует, и международное сообщество договорилось об этом еще в 1980-х годах.



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