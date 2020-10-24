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Как проголосовать в самоизоляции – руководство ЦИК Грузии
24.10.2020 20:06
Находящиеся в самоизоляции граждане Грузии, которые желают проголосовать на парламентских выборах 31 октября, должны незамедлительно обратиться в Центральную избирательную комиссию. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦИК Грузии.
Гражданам, которые перешли в самоизоляцию, придется запросить переносные избирательные урны. Для этого они должны позвонить в информационный центр ЦИК Грузии по номеру: 2 51 00 51, а затем набрать дополнительно «0».
Оставить заявку можно только в течение трех дней – с 24 по 26 октября включительно. Звонки принимаются с 10:00 до 22:00.
Напомним, ранее ЦИК Грузии уже определил правила голосования в зонах карантина и стационарах. В местах, где проходят лечение инфицированные коронавирусом, планируется открыть 127 спецучастков.
В настоящее время в Грузии активными остаются более 16,1 тысячи случаев COVID-19. Из них 10 257 человек лечатся на дому. В карантине находятся 4 180 граждан, а в самоизоляции – более 28 тысяч человек.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 26 503 случая инфицирования. Из них выздоровели 10 163 пациентов, скончались 193 человека.
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