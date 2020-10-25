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В Минске проходит протестная акция с требованием отставки Александра Лукашенко


25.10.2020   18:34


В Минске проходит протестная акция с требованием отставки Александра Лукашенко. По информации местных СМИ, в белорусской столице мобилизованы отряды спецназа и спецтехника.

К демонстрантам и правоохранителям сегодня обратилась один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«Каждый сотрудник силовых структур сегодня выбирает, кого он защищает: свой народ или своих начальников», - заявила Тихановская.

Следует отметить, что сегодня истекает срок ультиматума, который оппозиция предъявила Лукашенко. По его прошествии оппозиционеры планируют массовые выступления и блокирование дорог.

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