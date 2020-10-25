|
|
В Минске проходит протестная акция с требованием отставки Александра Лукашенко
25.10.2020 18:34
В Минске проходит протестная акция с требованием отставки Александра Лукашенко. По информации местных СМИ, в белорусской столице мобилизованы отряды спецназа и спецтехника.
К демонстрантам и правоохранителям сегодня обратилась один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская.
«Каждый сотрудник силовых структур сегодня выбирает, кого он защищает: свой народ или своих начальников», - заявила Тихановская.
Следует отметить, что сегодня истекает срок ультиматума, который оппозиция предъявила Лукашенко. По его прошествии оппозиционеры планируют массовые выступления и блокирование дорог.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна