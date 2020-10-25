

В Минске проходит протестная акция с требованием отставки Александра Лукашенко

25.10.2020 18:34





В Минске проходит протестная акция с требованием отставки Александра Лукашенко. По информации местных СМИ, в белорусской столице мобилизованы отряды спецназа и спецтехника.



К демонстрантам и правоохранителям сегодня обратилась один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская.



«Каждый сотрудник силовых структур сегодня выбирает, кого он защищает: свой народ или своих начальников», - заявила Тихановская.



Следует отметить, что сегодня истекает срок ультиматума, который оппозиция предъявила Лукашенко. По его прошествии оппозиционеры планируют массовые выступления и блокирование дорог.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





