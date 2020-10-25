

Саакашвили: После 31 октября мы должны протянуть руку сегодняшним соперникам

25.10.2020 21:25





«Национальное движение — Сила в единстве» представило населению Рустави своего кандидата в мажоритарные депутаты парламента Грузии Давида Киркитадзе.



К собравшимся по видеосвязи обратился бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Он поблагодарил жителей Рустави за поддержку кандидата ЕНД.



По словам Михеила Саакашвили, Бидзина Иванишвили готовится к фальсификации выборов, но грузинский народ готовится к большой победе.



В то же время, как заявил Михеил Саакашвили, после выборов 31 октября нужно протянуть руку сегодняшним соперникам и забыть былую вражду.



«Я хочу сказать всем, что после 31 октября мы должны обратиться к сегодняшним соперникам, сегодняшним и вчерашним критикам и сказать: забудем прошлую вражду, забудем все, что вы сделали нам плохого. Давайте работать вместе, чтобы объединить грузинский народ и вместе построить будущее Грузии», — сказал Михеил Саакашвили.





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