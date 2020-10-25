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Саакашвили: После 31 октября мы должны протянуть руку сегодняшним соперникам
25.10.2020 21:25
«Национальное движение — Сила в единстве» представило населению Рустави своего кандидата в мажоритарные депутаты парламента Грузии Давида Киркитадзе.
К собравшимся по видеосвязи обратился бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Он поблагодарил жителей Рустави за поддержку кандидата ЕНД.
По словам Михеила Саакашвили, Бидзина Иванишвили готовится к фальсификации выборов, но грузинский народ готовится к большой победе.
В то же время, как заявил Михеил Саакашвили, после выборов 31 октября нужно протянуть руку сегодняшним соперникам и забыть былую вражду.
«Я хочу сказать всем, что после 31 октября мы должны обратиться к сегодняшним соперникам, сегодняшним и вчерашним критикам и сказать: забудем прошлую вражду, забудем все, что вы сделали нам плохого. Давайте работать вместе, чтобы объединить грузинский народ и вместе построить будущее Грузии», — сказал Михеил Саакашвили.
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