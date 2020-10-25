

900 граждан Грузии обратились в ЦИК для голосования в самоизоляции

25.10.2020 21:40





Около 900 находящихся в самоизоляции граждан Грузии обратились в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для того, чтобы проголосовать на парламентских выборах 31 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦИК.



Граждане Грузии, которые перешли в самоизоляцию, могут проголосовать с помощью переносных избирательных урн. Запросить их они должны заранее, позвонив в информационный центр ЦИК по номеру: 2 51 00 51, а затем набрать дополнительно «0».



Оставить заявку можно только в течение трех дней – с 24 по 26 октября включительно. Звонки принимаются с 10:00 до 22:00. Граждан обслуживают 25 операторов, прошедших соответствующее обучение.



«Находящиеся в самоизоляции избиратели, данные которых официально зарегистрированы в базе данных соответствующего ведомства, смогут воспользоваться переносной урной для голосования, если они обратятся в информационный центр ЦИК», — сказано в заявлении.



Из 900 граждан, которые уже позвонили в ЦИК, попасть в списки переносных урн смогли не все. «Определенное количество звонков не соответствовало критериям», — отмечено в сообщении.



Напомним, ранее ЦИК Грузии уже определил правила голосования в зонах карантина и стационарах. В местах, где проходят лечение инфицированные коронавирусом, планируется открыть 127 спецучастков.



В настоящее время в Грузии активными остаются 17 437 случаев COVID-19. Из них 3 766 пациентов проходят лечение в больницах, а 11 403 – на дому. В ковид-гостиницах под наблюдением врачей лечатся 2 268 человек. В карантине находятся 4 112 граждан, а в самоизоляции – 26 533 человека.



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