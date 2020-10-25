

Бокерия: Мы идем с верой, что эта страна может быть лидером региона

25.10.2020 23:04





Мы не та команда, которая идет со злобой, несмотря на то, что у нас есть много оснований для того, чтобы быть сердитыми. Мы идем с верой, что эта страна может быть лидером региона и примером того, как можно быстро вылезти из болота, - заявил кандидат в мажоритарные депутаты от «Европейской Грузии» в округе Поти-Хоби-Сенаки Гига Бокерия на проведенном в Зугдиди мероприятии.



Обращаясь к сторонникам, Бокерия отметил, что «Европейская Грузия» - это та команда, которая обладает знаниями, верой, волей и видением того, как вести страну вперед.



«…Я не встречал ни одного искреннего и разумного человека, который, посмотрев тебе в глаза, скажет, что это нормально, когда правительство успех криминала выдает за свой успех, который скажет, что мы должны быть довольны тем, что растет безработица и бедность, который скажет, что бесстыдное заявление Иванишвили – «Вы не можете оценить наши достижения, вы должны быть довольны и благодарны», считал бы нормальным. Вы знакомы с таким порядочным и разумным человеком, который так вам скажет?! Поэтому, тем, кто так нагло нам заявляют, что отступление назад является продвижением вперед, что правительство для того, чтобы народ был благодарен ему за его существование, этим людям мы должны припадать урок 31 октября и принести изменения – переломные изменения!», - завил Гига Бокерия.



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