

ЦИК призывает находящихся в самоизоляции избирателей быть активными воспользоваться услугами переносной урны для голосования

26.10.2020 16:08





«Центральная избирательная комиссия еще раз призывает находящихся в самоизоляции избирателей проявить активность, позвонить в информационный центр ЦИК и запросить услугу переносной урны для голосования», — заявила пресс-секретарь ЦИК Анна Микеладзе.



По её словам, «в ЦИК уже три дня исправно и с полной нагрузкой работает телефонный информационный центр».



По словам Анны Микеладзе, по состоянию на 25 октября зарегистрировано около 9 тысяч человек, которые в день выборов будут находиться в самоизоляции. Она напомнила находящимся в самоизоляции лицам, что крайний срок для запроса переносной урны для голосования истекает сегодня, в 22:00.



Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





