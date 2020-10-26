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ЦИК призывает находящихся в самоизоляции избирателей быть активными воспользоваться услугами переносной урны для голосования
26.10.2020 16:08
«Центральная избирательная комиссия еще раз призывает находящихся в самоизоляции избирателей проявить активность, позвонить в информационный центр ЦИК и запросить услугу переносной урны для голосования», — заявила пресс-секретарь ЦИК Анна Микеладзе.
По её словам, «в ЦИК уже три дня исправно и с полной нагрузкой работает телефонный информационный центр».
По словам Анны Микеладзе, по состоянию на 25 октября зарегистрировано около 9 тысяч человек, которые в день выборов будут находиться в самоизоляции. Она напомнила находящимся в самоизоляции лицам, что крайний срок для запроса переносной урны для голосования истекает сегодня, в 22:00.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября.
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