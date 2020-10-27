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Еще один лидер оппозиционной партии заразился коронавирусом
27.10.2020 10:44
У лидера "Свободной Грузии" Кахи Кукава подтвержден коронавирус. Об этом Каха Кукава пишет в соцсети.
Как отмечает Каха Кукава, из-за ковид-инфекции он прекращает избирательную кампанию.
«Я чувствую себя хорошо и постараюсь дистанционно поддерживать своих друзей и соратников в оставшийся до выборов период», - пишет Кукава.
Ранее стало известно об инфицировании коронавирусом лидера партии "Лело" Мамуки Хазарадзе. В самоизоляции находится и лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.
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