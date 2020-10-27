

Вано Мерабишвили сделал предвыборное обращение к правоохранителям

27.10.2020 11:06





Эти выборы очень принципиальны, поскольку в этот день нам будут противостоять три главных врага – подкуп, криминал и российские агенты, - отмечает бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили в видеообращении, распространенном в соцсети, в котором он обращается к правоохранителям.



По словам Вано Мерабишвили, председатель «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Бидзина Иванишвили попытается подкупить избирателей.



«В жизни каждого из нас есть дни, которые решают очень многое – будущее, перспективу, возможности, шанс. Эти выборы очень принципиальные, поскольку в этот день нам будут противостоять три главных врага – подкуп, криминал и российские агенты.



В этот день или Иванишвили победит нас посредством этих трех инструментов – подкупит грузинских избирателей, криминалы запугают людей, российские агенты определят политическую повестку дня, или мы, все вместе защитим волю нашего народа и обеспечим то, чтобы в Грузии больше не возникала угроза подкупа, криминала и того, чтобы Россия решала судьбу Грузии», - заявил Мерабишвили.



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