

Георгий Вашадзе: Призываю граждан не страшиться коронавируса

27.10.2020 13:43





В запугивании народа я напрямую обвиняю г-на Гахария, напрямую обвиняю Иванишвили потому, что они думают – в условиях такой агрессивной кампании по коронавирусу люди не пойдут на выборы, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» («Стратегии Строитель») Георгий Вашадзе.



По его же словам, «власти для манипуляции на выборах используют два самые плохие орудия: во-первых, запугивание людей коронавирусом и, во-вторых, прямой подкуп.



«Власти для манипуляции на выборах пользуются двумя самыми плохими орудиями – во-первых, это запугивание людей коронавирусом, чтобы они боялись идти на выборы и, во-вторых - это прямой подкуп. Все больше и больше поступает информации о том, что они скупают у оппозиционных избирателей удостоверения личности. Мы работаем над этой темой и представим подтверждающие документы.



Хочу обратиться к «Грузинской мечте», друзья, вы получите в итоге от 30 до 35 процентов. К каким бы манипуляциям вы не прибегали, знайте, что у нас очень много добровольцев, очень много наблюдателей для того, чтобы не позволить вам сфальсифицировать выборы. Призываю граждан не страшиться коронавируса. В запугивании народа я напрямую обвиняю Гахария и Иванишвили, потому, что они думают – в условиях такой агрессивной кампании по коронавирусу люди не пойдут на выборы», - заявил Вашадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





