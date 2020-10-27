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Правила въезда иностранцев в Грузию


27.10.2020   14:09


По сообщению Объединения аэропортов Грузии, грузинские граждане, вернувшиеся из-за рубежа, а также члены их семей будут помещены в самоизоляцию на 8 дней при условии соблюдения следующего правила:

- пассажир, прибывший из другой страны должен предъявить на пограничных пунктах пропуска справку о проведении ПЦР-теста, полученную не позднее 72 часов до приезда в Грузию. В этом случае прибывший гражданин сможет находиться в самоизоляции, а не в карантинной зоне;

- если прибывший в Грузию визитер не имеет на руках результат ПЦР-теста, он будет помещен в обязательный карантин;

Не подлежат изоляции/карантину при въезде в Грузию:

- члены официальных делегаций зарубежных стран/международных организаций, прибывающие в Грузию с официальным визитом. Делегаты должны предъявить на пограничных пунктах пропуска справку о проведении ПЦР-теста, полученную не позднее 72 часов до начала официального визита;

- граждане Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Латвии, Литвы и Эстонии, а также лица с правом постоянного проживания в этих странах, если они прибыли в Грузию воздушным транспортом напрямую без транзита.

Это правило не распространяется на иностранных студентов, они должны предоставить справку о прохождении ПЦР-теста, полученную не позднее 72 часов, и пройти 12-дневный карантин за свой счет.

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