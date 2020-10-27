|
|
Правила въезда иностранцев в Грузию
27.10.2020 14:09
По сообщению Объединения аэропортов Грузии, грузинские граждане, вернувшиеся из-за рубежа, а также члены их семей будут помещены в самоизоляцию на 8 дней при условии соблюдения следующего правила:
- пассажир, прибывший из другой страны должен предъявить на пограничных пунктах пропуска справку о проведении ПЦР-теста, полученную не позднее 72 часов до приезда в Грузию. В этом случае прибывший гражданин сможет находиться в самоизоляции, а не в карантинной зоне;
- если прибывший в Грузию визитер не имеет на руках результат ПЦР-теста, он будет помещен в обязательный карантин;
Не подлежат изоляции/карантину при въезде в Грузию:
- члены официальных делегаций зарубежных стран/международных организаций, прибывающие в Грузию с официальным визитом. Делегаты должны предъявить на пограничных пунктах пропуска справку о проведении ПЦР-теста, полученную не позднее 72 часов до начала официального визита;
- граждане Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Латвии, Литвы и Эстонии, а также лица с правом постоянного проживания в этих странах, если они прибыли в Грузию воздушным транспортом напрямую без транзита.
Это правило не распространяется на иностранных студентов, они должны предоставить справку о прохождении ПЦР-теста, полученную не позднее 72 часов, и пройти 12-дневный карантин за свой счет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна