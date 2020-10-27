

Гоциридзе: Лари упустили, цены упустили, вирус упустили, террориста упустили, страна же у них обрушилась

27.10.2020 16:12





Лари упустили, цены упустили, вирус упустили, террориста упустили, страна же у них обрушилась. Эта власть должна уйти, - заявил журналистам председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе.



По его словам, в стране ни одна система не работает, в том числе это касается и правоохранительной системы. Гоциридзе говорит и о непрофессионализме.



«Страну каждый день грабят, и даже вот уже произошел террористический акт, а это указывает на то, что ни одна система в стране не работает. Нет сегодня власти, а если эта власть останется не только еще на 4 года, а хотя бы еще на 4 месяца, криминал разрушит и снесет страну. Показателем развала государственных институтов является то, что в целом происходит в связи с криминалом, и то, что произошло в Зугдиди.



Во всем этом прямо был виден непрофессионализм, а также видно то, что сегодня в Грузии силовые структуры являются крайне непрофессиональными, и предпринятые ими шаги не соответствуют международным стандартам. Вместо того чтобы вся страна знала, кто преступник, и мы ведь даже в кино видели, что фото преступников наклеивают на стены, чтобы можно было защититься и быстро его нейтрализовать, в частности при поддержке граждан, мы же здесь увидели процессы управляемые абсурдными политическими мотивами. Если бы не свободные медиа, мы бы до сих не знали, кто этот террорист и грабитель, в уличении которого общество и прозрачность могут сделать гораздо больше, чем неэффективные действия этих безликих спецслужб», - заявил Гоциридзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





