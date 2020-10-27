

Посол Швейцарии призвал отказаться от насилия на выборах в Грузии

27.10.2020 18:02





По заявлению посла Швейцарии в Грузии Патрика Францена, в день выборов, швейцарским посольством, наряду с другими посольствами, будут представлены маленькие группы на разных избирательных участках, и так они будут наблюдать за ходом голосования.



Посол выразил надежду, что участники избирательной кампании воздержатся от насилия и выборы пройдут в свободной и справедливой обстановке.



«В Грузии приближается день выборов, и мы ожидаем, что они пройдут в свободной и справедливой обстановке. Надеемся, что все участники избирательной кампании воздержатся от насилия и на выборах будет справедливая конкуренция между всеми партиями. Разумеется, мы надеемся, что увидим сравнительно высокую активность, и избиратели смогут зафиксировать свое мнение и решить, кто будет в дальнейшем руководить страной. Посольство Швейцарии будет активно наблюдать за процессом, в том числе в день выборов. Вместе с другими посольствами нами будут представлены маленькие группы на разных избирательных участках, и так мы будем наблюдать за выборами», - заявил посол.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





