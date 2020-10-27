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Правительство Грузии продолжит программу газификации сел до 2024 года
27.10.2020 18:19
Правительство Грузии приняло решение продолжить программу газификации до 2024 года, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Гахария сегодня выступил перед жителями региона Самегрело в городе Цаленджиха. Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава провела презентацию отчета о работах по газификации и планах на будущее.
Правительство Грузии начало осуществлять трехлетний план по газификации с 2019 года. Согласно плану, в конце 2021 года более 90% населения — 1,4 миллиона абонентов будут подключены к газораспределительной сети. В 2013-2021 годах на работы по газификации Грузии будет потрачено 659 миллионов лари.
«Правительство Грузии приняло решение возобновить новую государственную программу газификации с 2021 по 2024 год, в результате чего в Грузии будут газифицированы еще 211 сел и около 33 тысяч семей. 90% населения Грузии будет газифицировано. Это один из лучших показателей в Европе», — заявил Гахария.
По его словам, в Цаленджиха за последние полтора года проложено около 130 тысяч метров продольного газопровода, это значит, что 2,9 тысяч семей района получат природный газ.
«Хочу поздравить Цаленджиха с этим историческим днем. В предыдущие годы здесь никогда не было газификации, и мы сделали это, как и обещали… Это масштабная программа предусматривает проведение газа в 384 населенных пункта. Это 5 217 километра напорных труб для газопровода, это кропотливая работа нашей команды, наших компаний контракторов и газораспределительных компаний», сказала Турнава.
По ее словам, согласно плану, в ближайшие месяцы будет завершена газификация еще 13 населенных пунктов и 49 сел, а муниципалитет Цаленджиха будет на 100% покрыт соответствующей инфраструктурой.
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