

«Европейская Грузия» опротестовала строительство химтерминала в Батуми

27.10.2020 18:26





Представители оппозиционной партии «Европейская Грузия» требуют остановить строительство «химического терминала» в порту города Батуми. Об этом сообщает сегодня Аджарское телевидение.



Речь идет о проекте терминала минеральных удобрений с целью перевозки гранулированных карбамидов, который предусматривает создание нового логистического транспортного коридора через Грузию из Азербайджана и стран Азии в Европу. Как ожидается, новый терминал повысит оборот грузов в Батумском порту на 200 тысяч тонн.



Кандидаты в мажоритарные депутаты в парламент Грузии Армаз Ахвледиани и в Верховный совет Аджарии Вахтанг Калоиани утверждают, что в строительстве терминала есть признаки коррупции. Кроме того, они считают, что проект представляет угрозу для города.



«Особую угрозу терминал создает для проживающих на прилегающей территории людей, которые, таким образом, сидят не только на взрывоопасной мине, но и на токсических веществах», — заявил Калоиани журналистам.



Как отметил Калоиани, в случае победы на предстоящих выборах он представит общественности конкретный план развития порта.



На обвинения «Европейской Грузии» ответил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.



«Я обещаю, что 31 октября вечером они максимум смогут зайти к своим соседям, поскольку полученные ими голоса ответят – кто замешан в коррупции, кто является авторитетом в этом городе и у кого есть доверие», — сказал Рижвадзе в беседе с журналистами.



Первая масштабная акция против строительства «химического терминала» прошла в январе 2019 года. Тогда митингующие установили палатки на площади Европы в центре Батуми.



Американская корпорация Trammo инвестирует в строительство нового терминала минеральных удобрений в Батуми 20 миллионов долларов. Trammo занимается международной торговлей, транспортировкой, распространением и продвижением удобрений, химикатов, метанола, сырой нефти, сжиженного нефтяного газа и нефтехимических продуктов.



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