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Молодые «лейбористы» проводят сидячую акцию у входа в ЦИК


27.10.2020   19:16


Молодежная организация «Лейбористской партии» проводит сидячую акцию у входа в Центральную избирательную комиссию.

По словам протестующих, Центральная избирательная комиссия сегодня, с 18:00 лишила инфицированных и находящихся в изоляции людей права голоса на выборах.

«Мы не допустим, чтобы люди не смогли проголосовать. Молодежь этого не потерпит и не смирится. Реально, сегодня, после 6 часов вечера инфицированные коронавирусом будут лишены права голоса. Мы будем сидеть здесь, пока с нами не встретится Тамар Жвания», — заявил участник акции Мамука Джугели.

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