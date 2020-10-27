|
|
Молодые «лейбористы» проводят сидячую акцию у входа в ЦИК
27.10.2020 19:16
Молодежная организация «Лейбористской партии» проводит сидячую акцию у входа в Центральную избирательную комиссию.
По словам протестующих, Центральная избирательная комиссия сегодня, с 18:00 лишила инфицированных и находящихся в изоляции людей права голоса на выборах.
«Мы не допустим, чтобы люди не смогли проголосовать. Молодежь этого не потерпит и не смирится. Реально, сегодня, после 6 часов вечера инфицированные коронавирусом будут лишены права голоса. Мы будем сидеть здесь, пока с нами не встретится Тамар Жвания», — заявил участник акции Мамука Джугели.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна