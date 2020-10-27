

Молодые «лейбористы» проводят сидячую акцию у входа в ЦИК

27.10.2020 19:16





Молодежная организация «Лейбористской партии» проводит сидячую акцию у входа в Центральную избирательную комиссию.



По словам протестующих, Центральная избирательная комиссия сегодня, с 18:00 лишила инфицированных и находящихся в изоляции людей права голоса на выборах.



«Мы не допустим, чтобы люди не смогли проголосовать. Молодежь этого не потерпит и не смирится. Реально, сегодня, после 6 часов вечера инфицированные коронавирусом будут лишены права голоса. Мы будем сидеть здесь, пока с нами не встретится Тамар Жвания», — заявил участник акции Мамука Джугели.



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