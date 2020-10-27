

Гахария: Нас ждут четыре токсичных дня

27.10.2020 19:24





«У меня было много встреч за два месяца, мне не нужны исследования, я чувствую, что поддержка «Грузинской мечты» намного больше, мы увидим это на выборах», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



«Наши оппоненты тоже это чувствуют, отсюда и эта истерика, к которым, к сожалению, нам придется привыкнуть за четыре дня. Нас ждут довольно токсичные четыре дня. Хочу еще раз обратиться к нашим сторонникам, спокойно, самое главное, с соблюдением высших стандартов справедливости и достоинства фиксировать наше мнение, я уверен, что это будет не только убедительная победа «Грузинской мечты», это будет победа Грузии, и еще одним шагом вперед грузинской демократии», — сказал Георгий Гахария.



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