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Гахария: Нас ждут четыре токсичных дня
27.10.2020 19:24
«У меня было много встреч за два месяца, мне не нужны исследования, я чувствую, что поддержка «Грузинской мечты» намного больше, мы увидим это на выборах», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«Наши оппоненты тоже это чувствуют, отсюда и эта истерика, к которым, к сожалению, нам придется привыкнуть за четыре дня. Нас ждут довольно токсичные четыре дня. Хочу еще раз обратиться к нашим сторонникам, спокойно, самое главное, с соблюдением высших стандартов справедливости и достоинства фиксировать наше мнение, я уверен, что это будет не только убедительная победа «Грузинской мечты», это будет победа Грузии, и еще одним шагом вперед грузинской демократии», — сказал Георгий Гахария.
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