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Посол Норвегии: Мы ожидаем свободных и справедливых выборов в Грузии


27.10.2020   19:34


Мы очень ждем свободных и справедливых выборов», — заявила журналистам посол Норвегии в Грузии Хелена Санд Андерсен.

Посол обращает внимание, что в этот раз в страну не прибыли многие международные наблюдатели.

«Это увеличивает роль местных наблюдателей, и мы также, посольство Норвегии, поддерживаем молодых грузинских юристов, а также Transparency International и других. Мы также присоединимся, наряду с другими посольствами, к дипломатическому надзору за избирательным процессом. Это означает, что мы не будем заменять местных профессионалов, но мы будем следовать их методологии и постараемся, максимально увидеть, что выборы проходят свободно и справедливо», — заявила посол Норвегии.

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