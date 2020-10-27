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Посол Норвегии: Мы ожидаем свободных и справедливых выборов в Грузии
27.10.2020 19:34
Мы очень ждем свободных и справедливых выборов», — заявила журналистам посол Норвегии в Грузии Хелена Санд Андерсен.
Посол обращает внимание, что в этот раз в страну не прибыли многие международные наблюдатели.
«Это увеличивает роль местных наблюдателей, и мы также, посольство Норвегии, поддерживаем молодых грузинских юристов, а также Transparency International и других. Мы также присоединимся, наряду с другими посольствами, к дипломатическому надзору за избирательным процессом. Это означает, что мы не будем заменять местных профессионалов, но мы будем следовать их методологии и постараемся, максимально увидеть, что выборы проходят свободно и справедливо», — заявила посол Норвегии.
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