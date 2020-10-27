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Хуберт Книрш: Посольство Германии следит за предвыборной обстановкой
27.10.2020 19:48
Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш заявляет, что их посольство следит за предвыборной обстановкой и проведет оценку информации, полученной после выборов.
«Все иностранные посольства в Тбилиси, в том числе посольство Германии, наблюдают за обстановкой, в которой проходят выборы.
Я рад, что к этому времени насильственные инциденты, похоже, утихли.
Мы получаем разнообразную информацию об избирательной среде, которую собираем, и иногда ее трудно оценить.
Мы сделаем оценку после выборов вместе с миссией по наблюдению БДИПЧ», — заявил Хуберт Книрш.
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