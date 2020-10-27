

Имнадзе: Вакцина от коронавируса будет готова к концу года

27.10.2020 20:15





Вакцина от коронавируса будет готова к концу года и для разных стран мира станет доступна с весны, - так отвечает заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе на вопрос «ИнтепрессНьюс» о том, что некоторые работающие за рубежом грузинские врачи считают, что вакцины против коронавируса вообще не будет.



«К концу года несколько вакцин действительно будет, кроме того, мы знаем, что в Китае уже используется еще одна вакцина. Так что, по нашему мнению, с весны в мире уже будет несколько вакцин. Когда они дойдут до нас, неизвестно, пока они будут в странах-производителях, и мы надеемся, что с весны вакцина станет доступна и для других стран», - отметил Паата Имнадзе.



По заявлению же главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, уже создано весьма большое количество вакцин, и они сейчас проходят последнюю фазу клинических исследований.



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