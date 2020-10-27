

Гахария: Ношение маски - социальная ответственность и патриотизм

27.10.2020 21:17





"Мы должны сделать все, чтобы в первую очередь заботиться о гражданах группы повышенного риска", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Как отметил глава правительства, ношение маски - вопрос социальной ответственности и патриотизма, в том случае, если страна борется с глобальной пандемией.



«Мы должны сделать все, чтобы, в первую очередь, позаботиться о гражданах группы повышенного риска. Это в первую очередь наши пожилые граждане. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, находятся в тяжелой ситуации, и мы должны сделать все, чтобы о них позаботиться. Когда мы говорим о ношении маски, это не возможность позаботиться о себе, это возможность заботиться о наших согражданах, членах нашей семьи. Соответственно, ношение маски - это вопрос социальной ответственности и патриотизма в случае, если мы боремся с глобальной пандемией. Ни одна страна в одиночку не может победить пандемию. Крайне прискорбно то, что происходит в мире. Наша ответственность - это не только ответственность только за самих себя. Это ответственность перед нашими гражданами, это общая ответственность, и мы должны сделать все, чтобы сократить эти цифры», - заявил Георгий Гахария.



За последние сутки было выявлено 1824 новых случая инфицирования, а количество заболевших COVID-19 увеличилось до 32 127 человек.



Выздоровели 1262 пациента, а общее число излечившихся составляет 12 370.



За прошедшие сутки скончались 23 человека, всего умерли 238 человек.



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