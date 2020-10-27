

Конгрессмен Прайс: США ждут, что выборы 2020 в Грузии будут свободными и справедливыми

27.10.2020 21:33





Демократ, сопредседатель программы демократического партнерства палаты представителей Конгресса США, конгрессмен Дэвид Прайс, надеется, что предстоящие в Грузии парламентские выборы будут свободными и справедливыми, с признанием легитимности окончательных результатов. В интервью «Голосу Америки» Прайс подчеркнул ,что США ждут именно этого.



«Это был трудный путь. Грузии было трудно согласовать эти конституционные изменения. Я думаю, что баланс, который у вас сейчас есть между так называемыми пропорциональными и мажоритарными местами, вероятно, не останется навсегда таковым. Это переходное соглашение, но оно представляет собой компромисс, достигнутый в результате тяжелой борьбы. Похоже, все стороны считают его легитимным», — сказал Прайс.



Вместе с тем, конгрессмен считает, что партии будут противостоять друг другу и, скорее всего, проведут «очень конкурентные выборы», после которых силы в парламенте могут быть распределены в «близкой пропорции».



«Вы знаете, что политика в Грузии не для слабонервных. Это довольно грубое дело. Неизменным фактором всего этого является дружба между нашими странами и готовность Палаты представителей работать с программой «Партнерство во имя демократии». Мы не на стороне какой-либо силы в грузинской политике. Но у нас есть общие интересы в правильном функционировании институтов, чтобы они полностью представляли весь спектр общественных интересов. Несмотря на свою партийную принадлежность, грузины активно участвовали в этом процессе. Мы надеемся и ожидаем, что это продолжится и после выборов», — отметил конгрессмен.



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