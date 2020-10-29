

Как проголосуют граждане Грузии на парламентских выборах – последний опрос Ipsos

29.10.2020 14:35





Менее четверти избирателей на парламентских выборах планируют поддержать правящую партию «Грузинская мечта». Об этом свидетельствует последний социологический опрос, проведенный международной исследовательской компанией Ipsos по заказу оппозиционного телеканала «Мтавари».



Это уже четвертое исследование Ipsos. С момента проведения первого опроса, результаты которого были представлены 4 октября, рейтинг «Грузинской мечты» немного ухудшился. Крепнейшей оппозиционной партии, напротив, — улучшился.



Самая очевидная тенденция – рост неопределившихся избирателей. С момента проведения первого исследования их число увеличилось более чем в два раза и достиг 41%.



Ответы на вопрос «За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы в парламент состоялись на следующей неделе?» распределились так:



Грузинская мечта» — 23%;

«Единое национальное движение» и объединенная оппозиция — 18%;

«Европейская Грузия» — 4%;

«Новая Грузия – Стратегия Агмашенебели» — 4%;

«Лело для Грузии» — 3%;

«Лейбористская партия» — 2%;

«Гирчи» — 1%;

«Альянс патриотов» — 1%;

«Демократическое движение – Объединенная Грузия» — 1%;

«Гражданское движение – Алеко Элисашвили» — 1%;

Другие партии — 1%.

41% опрошенных либо не знают, за кого будут голосовать, либо отказались ответить.



По методу аллокации оппозиционные партии в сумме почти на 30% опережают «Грузинскую мечту».



Согласно этому результату, правящая партия теоретически может получить 40% голосов, что дает ей возможность единолично сформировать правительство. Однако чтобы утвердить такое правительство, необходимо парламентское большинство, которого, судя по цифрам опросам, «Грузинская мечта» не получает.



Для справки: Аллокация — это метод распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа ответов на дополнительные вопросы.



Грузинская мечта» — 40%;

«Единое национальное движение» и объединенная оппозиция — 33%;

«Новая Грузия – Стратегия Агмашенебели» — 7%;

«Европейская Грузия» — 7%;

«Лело для Грузии» — 4%;

«Гирчи» — 2%;

«Лейбористская партия» — 2%;

«Альянс патриотов» — 2%;

«Демократическое движение – Объединенная Грузия» — 1%;

«Гражданское движение – Алеко Элисашвили» — 1%;

Другие партии — 1%.



Социологическое исследование было проведено по заказу телекомпании «Мтавари» международной компанией Ipsos-Франция. Опрос проводился с 17 по 27 октября, то есть всего за три дня до парламентских выборов 31 октября.



В масштабах Грузии методом прямого интервьюирования было опрошено 2 000 респондентов, выбранных методом случайного отбора. Погрешность вычислений составляет +/-2,2%.



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