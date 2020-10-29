

Движение «Оставь парламент в Кутаиси» обратилось с призывом к избирателям

29.10.2020 15:08





Движение «Оставь парламент в Кутаиси» призывает местных избирателей поддержать на выборах партии, которые поддерживают возвращение парламента из Тбилиси в Кутаиси.



«Мы не смиримся с обворовыванием Кутаиси!» — плакаты с таким содержанием появились на улицах бывшего парламентского города.



На плакатах, помимо парламента перечислены все те государственные учреждения, которые правящая «Грузинская мечта» «отобрала» у Кутаиси, как только пришла к власти.



Это Контрольная палата, Департамент автомобильных дорог, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.



Движение «Оставь парламент в Кутаиси» призвало жителей Кутаиси поддержать те политические силы, которые перед выборами обещали вернуть парламент в Кутаиси.



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