|
|
Движение «Оставь парламент в Кутаиси» обратилось с призывом к избирателям
29.10.2020 15:08
Движение «Оставь парламент в Кутаиси» призывает местных избирателей поддержать на выборах партии, которые поддерживают возвращение парламента из Тбилиси в Кутаиси.
«Мы не смиримся с обворовыванием Кутаиси!» — плакаты с таким содержанием появились на улицах бывшего парламентского города.
На плакатах, помимо парламента перечислены все те государственные учреждения, которые правящая «Грузинская мечта» «отобрала» у Кутаиси, как только пришла к власти.
Это Контрольная палата, Департамент автомобильных дорог, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.
Движение «Оставь парламент в Кутаиси» призвало жителей Кутаиси поддержать те политические силы, которые перед выборами обещали вернуть парламент в Кутаиси.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна