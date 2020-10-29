

Журналистка обвинила власти Грузии в прослушке

29.10.2020 16:41





Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе, заявил что СМИ являются частью «деструктивных планов радикальной оппозиции», которые они намерены осуществить в день выборов.



В качестве примера, Кобахидзе привел беседу журналиста «Пирвели Архи» (Первый канал ОВГ) Нато Гогелиа с главой Озургетского штаба партии «Единое национальное движение» (ЕНД). По словам Кобахидзе, Гогелия связалась с представителем ЕНД и попросила его назвать районы, где в день выборов партия планировала «устроить шум».



На вопрос журналиста, каким образом исполнительный секретарь «Грузинской мечты» мог узнать об этом телефонном звонке, Кабахидзе ответил, что это была «утечка информации».



По словам Кобахидзе, в день выборов ЕНД попытается организовать провокации и посредством определенных телеканалов попытается создать «ложную картину выборов».



Данное заявление прокомментировала, сама журналист «Пирвели Архи» Нато Гогелия. Она убеждена, что власти ведут прослушку телефонных разговоров.



Гогелия подтвердила Netgazeti, что она действительно разговаривала с представителем ЕНД Бесо Катамадзе, но вопрос был задан в другой форме. По ее словам, они лишь спросила на каких избирательных участках возможна напряженность.



Журналист поясняет, что она часто говорит на подобные темы с и членами «Грузинской мечты», это стандартные вопросы.



«О деструктивных действиях не было и речи, я работала в Самегрело (регион Грузии) и как журналист, мне было интересно какова ситуация в регионе. Позвонила Бесо Катамадзе и спросила что происходит, где возможна напряженная ситуация, на что он мне ответил, что в селах Насакирали и Чаниети «Грузинская мечта» не выигрывает выборы», — объяснила журналист.



При это она отметила: «Я очень хорошо знаю, что они ведут прослушку. Меня просто удивило то, что так называемый политик Иракли Кобахидзе публично признал это. Я уверена, что это заявление было направлено на то, чтобы дискредитировать меня, потому что я работаю в регионе и освещаю все темы».



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