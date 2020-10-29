

ЕНД: «Мечта» разжигает межнациональную рознь среди армян и азербайджанцев

29.10.2020 18:51

Netgazeti



По словам члена «Единого национального движения» (ЕНД) Дмитрия Шашкина, «Грузинская мечта» (ГМ) разжигает межнациональную рознь среди армянского и азербайджанского населения в избирательному округе Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка.



В частности, по его словам, активисты «Грузинской мечты» распространяли среди этнического азербайджанского населения информацию о Кахе Окриашвили, мажоритарном кандидате от партии «Сила в единстве», что он имеет армянское происхождение и финансирует армянскую сторону в карабахском конфликте. И наоборот, среди армянского населения раздавались буклеты, где было указано, что Окриашвили имеет азербайджанское происхождение.



«У этих людей, похоже, нет иного выбора, кроме как разжигать межнациональную рознь, раз они пытаются использовать карабахскую войну в своих политических целях», — сказал Netgazeti Дмитрий Шашкин.



«Каха Окриашвили ответил и сказал, что если бы он был армянином, он бы этим гордился, как гордился бы и тем, что он например азербайджанец. Но он грузин и он гордится этим.

Мы живем в стране, где национальность не играет роли, и все являются равноправными гражданами Грузии. Такая грязная кампания могла стать порождением только больной психики «Грузинской мечты»», — сказал Шашкин Netgazeti.



Сам Каха Окриашвили рассказал «Пирвели ТВ» по этому поводу, заявив, что, будь он этническим армянином или азербайджанцем, он гордился бы этим и носил бы соответствующую фамилию.



Авторами этой провокации Окриашвили назвал Лашу Нацвлишвили (консультант ГМ) и Ираклия Кобахидзе (исполнительный секретарь ГМ) .



«Среди азербайджанцев появилась информация о том, что я — армянин Осканян. И что я перевел большие деньги в Министерство обороны Армении. А среди армян, живущих в Цалке, говорят, что я наполовину азербайджанец. Мы боремся такими грязными методами», — добавил он.



Netgazeti связалась по этому вопросу с «Грузинской мечтой». В пресс-службе партии нам сообщили, что если они решат прокомментировать этот вопрос, то свяжутся с нами.



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