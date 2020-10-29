

Журналист обвиняет бизнесмена и бывшего депутата в угрозе

29.10.2020 19:15

Netgazeti



По словам главного продюсера и телеведущего канала «Пирвели» Нодара Меладзе, ему угрожает Вано Чхартишвили — бизнесмен, бывший депутат и министр при президентсве Эдуарда Шеварднадзе. Как говорит Меладзе, Чхартишвили потребовал перестать выпускать сюжеты про него.



Меладзе рассказал Netgazeti, что Чхартишвили озвучил угрозу 13 октября, когда журналист позвонил ему для уточнения некоторых фактов. Меладзе заявляет, что бизнесмен попросил его о личной встрече, но получил отказ.



«Вано Чхартишвили сказал — может встретимся, поговорим, пройдем некоторые вопросы. Я отказался — сказал, что если он чего-то хочет, может сказать по телефону. Далее пошли угрозы — мол, мы можем делать сюжеты про госслужащих, а права предавать огласке его персону и некоторые связанные с ним события не имеем», — вспоминает Меладзе.



Журналист отмечает, что через несколько дней после этой беседы отца основателя телеканала подкараулили у озера Лиси в Тбилиси и пригрозили убийством, если канал не поменяет редакционную политику.



Как говорит журналист, у него есть запись телефонного разговора. Однако, он не намерен обращаться в прокуратуру, поскольку это «бессмысленно».



Сам Вано Чхартишвили прислал Netgazeti письменный комментарий. По его словам, Меладзе выдвинул «ложные обвинения» и за этим последует правовой ответ.



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