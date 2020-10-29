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На площади Свободы проходит акция, которую организовала «Объединенная оппозиция – Сила в единстве»
29.10.2020 19:55
На площади Свободы в Тбилиси началась акция, которую организовала «Объединенная оппозиция – Сила в единстве».
Организаторы акции для сторонников и участников акции на площади поставили скамейки с целью их дистанцирования. Пришедшие на акцию проходят термоскрининг, им раздают защитные маски и призывают к их использованию.
К собравшимся на площади Свободы присоединились сторонники из регионов, пройдя шествием от площади Республики.
Позднее, к гражданам, пришедшим на акцию, лидеры «Объединенной оппозиции» обратятся с речью.
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