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На площади Свободы проходит акция, которую организовала «Объединенная оппозиция – Сила в единстве»


29.10.2020   19:55


На площади Свободы в Тбилиси началась акция, которую организовала «Объединенная оппозиция – Сила в единстве».

Организаторы акции для сторонников и участников акции на площади поставили скамейки с целью их дистанцирования. Пришедшие на акцию проходят термоскрининг, им раздают защитные маски и призывают к их использованию.

К собравшимся на площади Свободы присоединились сторонники из регионов, пройдя шествием от площади Республики.

Позднее, к гражданам, пришедшим на акцию, лидеры «Объединенной оппозиции» обратятся с речью.

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