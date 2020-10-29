

На площади Свободы проходит акция, которую организовала «Объединенная оппозиция – Сила в единстве»

29.10.2020 19:55





На площади Свободы в Тбилиси началась акция, которую организовала «Объединенная оппозиция – Сила в единстве».



Организаторы акции для сторонников и участников акции на площади поставили скамейки с целью их дистанцирования. Пришедшие на акцию проходят термоскрининг, им раздают защитные маски и призывают к их использованию.



К собравшимся на площади Свободы присоединились сторонники из регионов, пройдя шествием от площади Республики.



Позднее, к гражданам, пришедшим на акцию, лидеры «Объединенной оппозиции» обратятся с речью.



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