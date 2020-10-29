

Мелия: Нашей программой действий является взятое перед будущими поколениями обязательство – свобода, свобода и только свобода

29.10.2020 19:56





Вы патриоты, вы крепки, вас много, в ваших жилах течет грузинская кровь, которую не иссушит олигарх, - об этом заявил один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия, выступая с речью на акции, организованной партией на площади Свободы в Тбилиси.



Он обратился к сторонникам, отметив, что стремление к свободе превратилось в главный характер народа.



«Свобода неизбежна, свобода – это наша судьба, наш удел, это то, что прозывается завещанием предков. Сегодня нашей программой действий является взятое перед будущими поколениями обязательство – свобода, свобода и только свобода.



Мы хотим жить в свободной, богатой, счастливой Грузии, где у наших детей будет возможность думать лишь только о завтрашнем дне, о будущем, дети не будут бояться наступления завтрашнего дня из страха смерти или голода. Мы хотим жить в той стране, где у наших родителей будет достойное право проживать в стране, где они живут десятилетия. Мы хотим жить в той стране, где наши дедушки и бабушки будут улыбаться. И мы будем жить в такой стране, потому, что вы патриоты, вы крепки, вас много, в ваших жилах течет грузинская кровь, которую не иссушит олигарх», - заявил Мелия.



По его словам, 31 октября должно стать шагом к укреплению свободы.



Напомним, 31 октября в Грузии пройдут выборы в парламент страны.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





