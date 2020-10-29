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26 кандидатов желают стать мэрами в пяти муниципалитетах
29.10.2020 20:25
Civil Georgia
31 октября, параллельно с парламентскими выборами пройдут также и внеочередные выборы мэра в пяти муниципалитетах — Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси. По данным ЦИК, всего 26 кандидатов хотят баллотироваться в мэры пяти муниципалитетов.
Грузинская мечта, Национальное движение и Европейская Грузия выдвинули своих кандидатов в мэры во всех пяти муниципалитетах. Альянс патриотов также выдвинул своих кандидатов в трех муниципалитетах. В двух муниципалитетах за пост мэра будут бороться также представители Лейбористской партии и партии Лело.
Ниже представлен полный список кандидатов в мэры в муниципалитеты Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.
Каспи
• Георгий Хелашвили — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;
• Нугзар Нониашвили — Единое национальное движение — №5;
• Илиа Китриашвили — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — №8;
• Отар Косашвили — Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии — № 10;
• Вахтанг Маисурадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41.
Они
• Джони Гобеджишвили — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;
• Нодари Бурдиладзе — Единое национальное движение — №5;
• Тамаз Метревели — Давид Тархан — Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — №8;
• Давид Чикваидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41.
Харагаули
• Бесики Курашвили — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;
• Торнике Авалишвили — Единое национальное движение — №5;
• Теймураз Пцкиаладзе — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — №8;
• Коба Лурсманашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
• Михеил Чипашвили — Лело — Мамука Хазарадзе — №56.
Терджола
• Роланд Месхи — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;
• Валерий Бочоришвили — Единое национальное движение — №5;
• Лаша Гогиашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
• Ника Меманишвили — Лело — Мамука Хазарадзе — №56;
Кутаиси
• Амиран Дзоценидзе — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;
• Кахабер Чахунашвили — Давид Чичинадзе — Трибуна — ХДД — №4;
• Григоли Шушания — Единое национальное движение — №5;
• Ираклий Киквадзе — Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии — №10;
• Гага Гогричиани — Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулиая) — №21;
• Андро Лосаберидзе — Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели — № 27;
• Ирма Петриашвили — За социальную справедливость — №34;
• Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41.
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