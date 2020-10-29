

26 кандидатов желают стать мэрами в пяти муниципалитетах

29.10.2020 20:25

Civil Georgia



31 октября, параллельно с парламентскими выборами пройдут также и внеочередные выборы мэра в пяти муниципалитетах — Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси. По данным ЦИК, всего 26 кандидатов хотят баллотироваться в мэры пяти муниципалитетов.



Грузинская мечта, Национальное движение и Европейская Грузия выдвинули своих кандидатов в мэры во всех пяти муниципалитетах. Альянс патриотов также выдвинул своих кандидатов в трех муниципалитетах. В двух муниципалитетах за пост мэра будут бороться также представители Лейбористской партии и партии Лело.



Ниже представлен полный список кандидатов в мэры в муниципалитеты Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.



Каспи

• Георгий Хелашвили — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;

• Нугзар Нониашвили — Единое национальное движение — №5;

• Илиа Китриашвили — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — №8;

• Отар Косашвили — Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии — № 10;

• Вахтанг Маисурадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41.

Они

• Джони Гобеджишвили — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;

• Нодари Бурдиладзе — Единое национальное движение — №5;

• Тамаз Метревели — Давид Тархан — Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — №8;

• Давид Чикваидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41.

Харагаули

• Бесики Курашвили — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;

• Торнике Авалишвили — Единое национальное движение — №5;

• Теймураз Пцкиаладзе — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — №8;

• Коба Лурсманашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

• Михеил Чипашвили — Лело — Мамука Хазарадзе — №56.

Терджола

• Роланд Месхи — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;

• Валерий Бочоришвили — Единое национальное движение — №5;

• Лаша Гогиашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

• Ника Меманишвили — Лело — Мамука Хазарадзе — №56;

Кутаиси

• Амиран Дзоценидзе — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;

• Кахабер Чахунашвили — Давид Чичинадзе — Трибуна — ХДД — №4;

• Григоли Шушания — Единое национальное движение — №5;

• Ираклий Киквадзе — Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии — №10;

• Гага Гогричиани — Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулиая) — №21;

• Андро Лосаберидзе — Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели — № 27;

• Ирма Петриашвили — За социальную справедливость — №34;

• Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41.





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