

Аскин Баки: Очень важно, чтобы выборы прошли по новой системе, мы здесь, чтобы поддержать Грузию

29.10.2020 20:26





«Мы, как Парламентская ассамблея НАТО, наблюдаем за выборами в Грузии с 2016 года, мы работаем вместе с Советом Европы, мы здесь, чтобы поддержать Грузию», — заявил вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО Осман Аскин Баки, который будет наблюдать за выборами в Грузии в составе Парламентской ассамблее с группой наблюдателей.



По его словам, очень важно, чтобы парламентские выборы в Грузии прошли по новой системе.



«Мы — делегация Парламентской ассамблеи НАТО. Здесь с наблюдательной миссией находятся десять членов парламента. Я вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО и член парламента Турции. Грузия очень важна для НАТО. У нас есть парламентская комиссия НАТО-Грузия, которая собирается два раза в год — один раз в Тбилиси, один раз в Брюсселе. Парламентская ассамблея НАТО поддерживает стремление грузинского народа к евроатлантической интеграции. Мы, как Парламентская ассамблея НАТО, наблюдаем за выборами в Грузии с 2016 года. Мы работаем вместе с Советом Европы. Мы здесь, чтобы поддержать Грузию. Также очень важно, что эти выборы проходят по новой системе. Как наблюдатели НАТО мы будем в Тбилиси, посетим несколько избирательных участков, а затем выступим с совместным заявлением. Первая оценка состоится в воскресенье днем», — сказал Осман Аскин Баки.



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