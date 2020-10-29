|
|
Аскин Баки: Очень важно, чтобы выборы прошли по новой системе, мы здесь, чтобы поддержать Грузию
29.10.2020 20:26
«Мы, как Парламентская ассамблея НАТО, наблюдаем за выборами в Грузии с 2016 года, мы работаем вместе с Советом Европы, мы здесь, чтобы поддержать Грузию», — заявил вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО Осман Аскин Баки, который будет наблюдать за выборами в Грузии в составе Парламентской ассамблее с группой наблюдателей.
По его словам, очень важно, чтобы парламентские выборы в Грузии прошли по новой системе.
«Мы — делегация Парламентской ассамблеи НАТО. Здесь с наблюдательной миссией находятся десять членов парламента. Я вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО и член парламента Турции. Грузия очень важна для НАТО. У нас есть парламентская комиссия НАТО-Грузия, которая собирается два раза в год — один раз в Тбилиси, один раз в Брюсселе. Парламентская ассамблея НАТО поддерживает стремление грузинского народа к евроатлантической интеграции. Мы, как Парламентская ассамблея НАТО, наблюдаем за выборами в Грузии с 2016 года. Мы работаем вместе с Советом Европы. Мы здесь, чтобы поддержать Грузию. Также очень важно, что эти выборы проходят по новой системе. Как наблюдатели НАТО мы будем в Тбилиси, посетим несколько избирательных участков, а затем выступим с совместным заявлением. Первая оценка состоится в воскресенье днем», — сказал Осман Аскин Баки.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна